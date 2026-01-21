НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Рабочие визы для казахстанцев в Англии: серьёзно о важном!
 
 
N
NG.kz
Рабочие визы для казахстанцев в Англии: серьёзно о важном!
Отправлено: 21.01.26 - 16:46
Англия — страна, где умеют считать деньги, ценят профессионалов и совершенно не верят в «авось». Именно поэтому работа в Англии для казахстанцев выглядит одновременно заманчиво и немного пугающе. С одной стороны — стабильная экономика, понятные правила и достойная зарплата в Англии. С другой — строгие визовые требования и холодный британский реализм.
Vit
Vit
Re: Рабочие визы для казахстанцев в Англии: серьёзно о важном!
Отправлено: 21.01.26 - 16:46
#1
Я понимаю что реклама.

А давайте начнём с начало.
Ещё до войны. Устроится в Англию, в польшу, гдр.
Это был гимор если у тебя был паспорт Казахстана. Узбекистана, Таджикистана.
А после санкций вдруг нас полюбили британцы.)
К
Карачун
Re: Рабочие визы для казахстанцев в Англии: серьёзно о важном!
Отправлено: 21.01.26 - 17:49
#2
Цитата:
Vit:
А после санкций вдруг нас полюбили британцы.

Полюбили? Что за сантименты? На безрыбье и рак рыба. Что совершенно не отменяет факта что это некоторым образом...всё же рак, и при прочих условиях да нахрен бы он нужен. А кому там хочется строить из себя гордую обиженку, да бога ради "в сад, все в сад".
Skeptic
Skeptic
Re: Рабочие визы для казахстанцев в Англии: серьёзно о важном!
Отправлено: 21.01.26 - 18:56
#3
Докатились...
