Трамп пригласил Токаева в Давос на подписание устава Совета мира
 
 
NG.kz
Трамп пригласил Токаева в Давос на подписание устава Совета мира
Отправлено: 21.01.26 - 14:26
Сообщается, что 22 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку в Давос. Там Президент примет участие в церемонии подписания устава Совета мира.
Михаил
Михаил
Re: Трамп пригласил Токаева в Давос на подписание устава Совета...
Отправлено: 21.01.26 - 14:26
Отправлено: 21.01.26 - 14:26
Израиль расхреначил Газу с помощью америкосов, зато тепреь создается контора "Рога и Копыта" (Совет мира- уж очень громкое название), где каждый член учредительного исполнительного совета будет отвечать за отдельное направление, "критически важное для стабилизации Газы. То есть мы еще и заплатим за восстановление Газы????. Ребятки, очнитесь- это лохотрон!!!!
юля елиссева
юля елиссева
Re: Трамп пригласил Токаева в Давос на подписание устава Совета...
Отправлено: 21.01.26 - 14:45
Отправлено: 21.01.26 - 14:45
там же ещё 1 лярд вступительного взноса! У Казахстана появился лишний миллиард?
olegggon
olegggon
Трамп пригласил Токаева в Давос на подписание устава Совета мира
Отправлено: 21.01.26 - 15:09
Отправлено: 21.01.26 - 15:09
Цитата:
юля елиссева:
там же ещё 1 лярд вступительного взноса! У Казахстана появился лишний миллиард?

Может референдум проведут, «нужно ли платить 1 ярд за участие аналоге ООН?». Потом, после Трампа, следующий президент выйдет из этой организации и тогда ярд на ветер.

Михаил
Михаил
Re: Трамп пригласил Токаева в Давос на подписание устава Совета...
Отправлено: 21.01.26 - 15:26
Отправлено: 21.01.26 - 15:26
Ради того чтобы себя потешить себя званием члена исполнительного Совета мира- и лярд найдут, и отдадут и прогиб будет защитан.. Елбасы же был, теперь - член Совета Мира- звучит (членораздельно)..
