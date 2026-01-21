Re: Трамп пригласил Токаева в Давос на подписание устава Совета...

Отправлено: - 14:26

Израиль расхреначил Газу с помощью америкосов, зато тепреь создается контора "Рога и Копыта" (Совет мира- уж очень громкое название), где каждый член учредительного исполнительного совета будет отвечать за отдельное направление, "критически важное для стабилизации Газы. То есть мы еще и заплатим за восстановление Газы????. Ребятки, очнитесь- это лохотрон!!!!