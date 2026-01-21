Re: 130 миллиардов раздали безработным казахстанцам. Как...

Отправлено:

Всего работоспособного населения примерно 15%, а уволенного за 2025 г составила лишь 354200 человек, но ведь среди них уволенного населения могут увольнения обоснованные и законные и зачем гос-во оплачивает им бюджетные деньги, а не пристраивает их например: Собирать мусор во дворах, подметать улицы, дворы, проводить уборку улиц, площадей, парков и т.д, чтобы было как в Японии и выдавать им бюджетные деньги? Получается бездельников, уволенных с работы, гос-во поощряет, тем самым увеличивая количество дармоедов, превращая бездельника в лентяя, привыкшего жить за чужой счет! До сих пор не понятно, ради чего это делается! Наверное ради создания класса иждивенцев и лентяев, чтобы быстрей развалить страну, в которой много чиновников одержимых несбыточными идеями, бесплодными мечтами, проводят время, необходимое для созидания, в пустословии! И это происходит когда в стране полностью идет инфляция, нет специалистов профессионалов, нет контроля за реализацией намеченных программ по созданию экспортных товаров внутри страны, не говоря о производстве мяса, других продуктов питания! Карьерных центров, можно назвать центрами поддержки дармоедов, быть не должно, у нас экономика не такая как в капиталистических странах! Надо вернуть социалистический способ производства и производить мясо, овощи, муку, сельхозтехнику, удобрения, возродить СПТУ, ГПТУ, сельхозтехникумы! Землю сельскохозяйственную нужно изымать у латифундистов, если он изгоняет население работоспособное, ущемляя зарплату, не поднимает культуру земледелия, прекратить выдавать субсидии, ведь ТОО и КХ не совхозы и колхозы!