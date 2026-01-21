НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53369
130 миллиардов раздали безработным казахстанцам. Как получить выплату в 2026 году
Отправлено: 21.01.26 - 13:11
В Министерстве труда и социальной защиты населения привели статистику по безработным в Казахстане по итогам 2025 года. 311,9 тысячи граждан выплата была назначена именно в 2025 году. Общая сумма выплат составила 130,4 миллиарда тенге.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1260
Re: 130 миллиардов раздали безработным казахстанцам. Как...
Отправлено: 21.01.26 - 13:11
#1
Всего работоспособного населения примерно 15%, а уволенного за 2025 г составила лишь 354200 человек, но ведь среди них уволенного населения могут увольнения обоснованные и законные и зачем гос-во оплачивает им бюджетные деньги, а не пристраивает их например: Собирать мусор во дворах, подметать улицы, дворы, проводить уборку улиц, площадей, парков и т.д, чтобы было как в Японии и выдавать им бюджетные деньги? Получается бездельников, уволенных с работы, гос-во поощряет, тем самым увеличивая количество дармоедов, превращая бездельника в лентяя, привыкшего жить за чужой счет! До сих пор не понятно, ради чего это делается! Наверное ради создания класса иждивенцев и лентяев, чтобы быстрей развалить страну, в которой много чиновников одержимых несбыточными идеями, бесплодными мечтами, проводят время, необходимое для созидания, в пустословии! И это происходит когда в стране полностью идет инфляция, нет специалистов профессионалов, нет контроля за реализацией намеченных программ по созданию экспортных товаров внутри страны, не говоря о производстве мяса, других продуктов питания! Карьерных центров, можно назвать центрами поддержки дармоедов, быть не должно, у нас экономика не такая как в капиталистических странах! Надо вернуть социалистический способ производства и производить мясо, овощи, муку, сельхозтехнику, удобрения, возродить СПТУ, ГПТУ, сельхозтехникумы! Землю сельскохозяйственную нужно изымать у латифундистов, если он изгоняет население работоспособное, ущемляя зарплату, не поднимает культуру земледелия, прекратить выдавать субсидии, ведь ТОО и КХ не совхозы и колхозы!
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

