Re: Каким образом правительство будет сдерживать инфляцию в...

Отправлено: - 12:43

Это лишь план на бумаге! На самом деле нужно каждому исполнителю под роспись об уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы пожизненно, вручить договор на выполнение задач, обозначенных Жумангариным, а иначе ничего делаться не будет под видом скрытого саботажа! И что и как повлияет на ситуацию с саботажем этот чиновник, если не будут выполнять распоряжения Правительства, наверное никак и останется лишь на бумаге! Без реальной уголовной ответственности за порученное в письменном виде, дело, в Казахстане делаться не будет!