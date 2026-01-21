НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Каким образом правительство будет сдерживать инфляцию в пределах 9-11%, рассказал Жумангарин
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53369
Каким образом правительство будет сдерживать инфляцию в пределах 9-11%, рассказал Жумангарин
Отправлено: 21.01.26 - 12:43
Как правительство Казахстана планирует сдерживать инфляцию на уровне 9-11%, рассказал заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин. В республике планируют увеличить отечественное производство продовольственных товаров.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1260
Re: Каким образом правительство будет сдерживать инфляцию в...
Отправлено: 21.01.26 - 12:43
#1
Это лишь план на бумаге! На самом деле нужно каждому исполнителю под роспись об уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы пожизненно, вручить договор на выполнение задач, обозначенных Жумангариным, а иначе ничего делаться не будет под видом скрытого саботажа! И что и как повлияет на ситуацию с саботажем этот чиновник, если не будут выполнять распоряжения Правительства, наверное никак и останется лишь на бумаге! Без реальной уголовной ответственности за порученное в письменном виде, дело, в Казахстане делаться не будет!
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
484
Re: Каким образом правительство будет сдерживать инфляцию в...
Отправлено: 21.01.26 - 12:45
#2
По словам министра, для достижения цели акцент сделают на:увеличении отечественного производства продовольственных товаров;насыщении внутреннего рынка;недопущении дисбалансов на товарных рынках;развитии инфраструктуры по эффективному хранению и транспортировке продукции.- за чей сет , Зин???!!! Если за счет государства- очередной распил бабок, если за счет частников- новый виток цен.. Гладко только на бумаге...
