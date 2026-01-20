НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Строят ЖК, а про школы забывают: политолог предложил наказывать застройщиков, которые не держат обещания
 
 
Строят ЖК, а про школы забывают: политолог предложил наказывать застройщиков, которые не держат обещания
Политолог Марат Шибутов обратил внимание на меморандумы, которые застройщики заключают с акиматами. Документ предусматривает возведение объектов социальной инфраструктуры. Но отсутствие ответственности за нарушение этих договорённостей приводит к тому, что значительная часть школ и детских садов так и не появилась.
Re: Строят ЖК, а про школы забывают: политолог предложил...
Ну ну
Строят ЖК, а про школы забывают: политолог предложил наказывать застройщиков, которые не держат обещания
У нас не в Береке, ни в Жана Кала ничего не сделали, ну можно же разогнать торгашей на край света и на их месте построить школу как вроде, а в последний раз Аким оговорился вроде как еще какие то здания..

