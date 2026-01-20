Отправлено: - 22:58

Результаты прокурорской проверки огласили на одном из последних заседаний. Больше трех месяцев ушло на проверку доводов карабалыкчанина Миршата САРСЕНБАЕВА. На первом же судебном заседании подсудимый заявил о нарушении санитарных норм в камерах и о том, что на него давят работники следственного изолятора.