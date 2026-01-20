Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Прокуратура не нашла подтверждений того, что на обвиненного в вымогательстве блогера из Карабалыка оказывали давление в СИЗО
Прокуратура не нашла подтверждений того, что на обвиненного в вымогательстве блогера из Карабалыка оказывали давление в СИЗО
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать