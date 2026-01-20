НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Прокуратура не нашла подтверждений того, что на обвиненного в вымогательстве блогера из Карабалыка оказывали давление в СИЗО
 
 
NG.kz
20.12.07
53364
Прокуратура не нашла подтверждений того, что на обвиненного в вымогательстве блогера из Карабалыка оказывали давление в СИЗО
Отправлено: 20.01.26 - 22:58
Результаты прокурорской проверки огласили на одном из последних заседаний. Больше трех месяцев ушло на проверку доводов карабалыкчанина Миршата САРСЕНБАЕВА. На первом же судебном заседании подсудимый заявил о нарушении санитарных норм в камерах и о том, что на него давят работники следственного изолятора.
абике
абике
15.12.23
1258
Re: Прокуратура не нашла подтверждений того, что на обвиненного...
Отправлено: 20.01.26 - 22:58
#1
Это Санта-Барбара с продолжением! Проблемы у подсудимого только растут!
