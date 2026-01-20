Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Строят ЖК, а про школы забывают: политолог предложил наказывать застройщиков, которые не держат обещания
Строят ЖК, а про школы забывают: политолог предложил наказывать застройщиков, которые не держат обещания
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать