Пора уже давно понять, что настало время заняться конкретными делами и требовать этого от каждого депутата, исполнителя не только в структуре власти, чтобы они не "дербанили" страну, не саботировали законы, не растаскивали и не транжирили бюджет как кому вздумается! И применять принцип: Кто не работает, тот не ест, а если ест то только в определенном месте! Вот это самое главное, а не перемена мест слагаемых!