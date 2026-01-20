НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Глава государства предложил переименовать Парламент
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53362
Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 13:38
Глава государства подчеркнул, что нет необходимости увеличивать численность депутатов, и в парламенте должны работать подлинные патриоты и высококвалифицированные специалисты.
Михаил
Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
481
Re: Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 13:38
#1
Как не называй, как не пересаживай..
«Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь нам как сесть!»
—«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, —Им отвечает Соловей,
—А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь»
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1874
Re: Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 14:03
#2
А ведь как я верил,что Токаев наведёт порядок и всё у нас станет хорошо... А он курултаи нам.. Неужели система схавала? Или что произошло? Или так и запланировано было..
юля елиссева
юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3941
Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 14:13
#3
Зачем в авторитарном государстве, где всё решает один человек, нужны парламент, маслихаты?

[Исправлено: юля елиссева, 20.01.2026 - 15:30]
абике
абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1257
Re: Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 15:32
#4
Пора уже давно понять, что настало время заняться конкретными делами и требовать этого от каждого депутата, исполнителя не только в структуре власти, чтобы они не "дербанили" страну, не саботировали законы, не растаскивали и не транжирили бюджет как кому вздумается! И применять принцип: Кто не работает, тот не ест, а если ест то только в определенном месте! Вот это самое главное, а не перемена мест слагаемых!
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7974
Re: Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 16:47
#5
. Высшим органом Халық Кеңесі станет сессия, созываемая не реже одного раза в год
Ну и славненько, а то мне показалось как и депутаты будут круглый год насиживать мягкие места и поздравлять своих мамочек
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2078
Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 17:49
#6
Цитата:
Сабыр:
Неужели система схавала? Или что произошло?

Мне, серьезно, любопытно как формируются эти фантазии. Имея все исходные данные человек вдруг придумывает себе какую-то оторванную от реальности мечту.
Да даже ким чен ын, хотя казалось бы, может изменить в своей стране больше. Потому что во-первых молодой, во-вторых учился не в корее, не в совке, или на тот момент уже рф, а в европе.
Я не знаю, люди, вы со стариками никогда не разговаривали что ли?
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7974
Re: Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 18:02
#7
Всемирный пахан пригласил нашего президента для участия в совете по урегулированию палестинской проблемы, ещё говорят, что ООН будет расформирован за неэффективность в разрешении мировых конфликтов
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7974
Re: Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 18:09
#8
На тик-токе аналитики возбудились и предлагают в дальнейшем сумасшедшие сценарии. Вице-президентом страны возможно станет представитель прошлого президента и легко будет втянуть в руководство страной прежнюю гвардию политика которого под пристальным присмотром августейших особ найдет продолжение
