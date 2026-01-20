НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В Казахстане появится должность вице-президента
Отправлено: 20.01.26 - 15:30
В Казахстане появится должность вице-президента, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Предполагается, что вице-президент по поручению Президента будет в том числе представлять интересы Республики Казахстан на переговорах с делегациями зарубежных государств.
Re: В Казахстане появится должность вице-президента
А зачем тогда целое министерство и министр иностранных дел?
Re: В Казахстане появится должность вице-президента
Думаю,то что не может сказать в слух сам президент, будет озвучивать его заместитель,как бы предлагаемая инициатива от низов. Этот метод подачи по желанию трудящихся часто применяла Советская власть, когда и возрвзить было бы неуместно и на ура прокатывала.
В Казахстане появится должность вице-президента
Цитата:
сайлау курманов:
то что не может сказать в слух

Тогда нам надо и своего жириновского,что бы тот закидывал планы президента на будущие годы,типа вангует и чтобы мы готовились чего ждать.
