Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 13:38
Глава государства подчеркнул, что нет необходимости увеличивать численность депутатов, и в парламенте должны работать подлинные патриоты и высококвалифицированные специалисты.
Re: Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 13:38
Как не называй, как не пересаживай..
«Пожалуй, — говорят, — возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь нам как сесть!»
—«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, —Им отвечает Соловей,
—А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь»
Re: Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 14:03
А ведь как я верил,что Токаев наведёт порядок и всё у нас станет хорошо... А он курултаи нам.. Неужели система схавала? Или что произошло? Или так и запланировано было..
Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 14:13
Зачем в авторитарном государстве, где всё решает один человек, нужны парламент, маслихаты?
Re: Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 15:32
Пора уже давно понять, что настало время заняться конкретными делами и требовать этого от каждого депутата, исполнителя не только в структуре власти, чтобы они не "дербанили" страну, не саботировали законы, не растаскивали и не транжирили бюджет как кому вздумается! И применять принцип: Кто не работает, тот не ест, а если ест то только в определенном месте! Вот это самое главное, а не перемена мест слагаемых!
Re: Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 16:47
. Высшим органом Халық Кеңесі станет сессия, созываемая не реже одного раза в год
Ну и славненько, а то мне показалось как и депутаты будут круглый год насиживать мягкие места и поздравлять своих мамочек
Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 17:49
Мне, серьезно, любопытно как формируются эти фантазии. Имея все исходные данные человек вдруг придумывает себе какую-то оторванную от реальности мечту.
Да даже ким чен ын, хотя казалось бы, может изменить в своей стране больше. Потому что во-первых молодой, во-вторых учился не в корее, не в совке, или на тот момент уже рф, а в европе.
Я не знаю, люди, вы со стариками никогда не разговаривали что ли?
Мне, серьезно, любопытно как формируются эти фантазии. Имея все исходные данные человек вдруг придумывает себе какую-то оторванную от реальности мечту.
Да даже ким чен ын, хотя казалось бы, может изменить в своей стране больше. Потому что во-первых молодой, во-вторых учился не в корее, не в совке, или на тот момент уже рф, а в европе.
Я не знаю, люди, вы со стариками никогда не разговаривали что ли?
Re: Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 18:02
Всемирный пахан пригласил нашего президента для участия в совете по урегулированию палестинской проблемы, ещё говорят, что ООН будет расформирован за неэффективность в разрешении мировых конфликтов
Re: Глава государства предложил переименовать Парламент
Отправлено: 20.01.26 - 18:09
На тик-токе аналитики возбудились и предлагают в дальнейшем сумасшедшие сценарии. Вице-президентом страны возможно станет представитель прошлого президента и легко будет втянуть в руководство страной прежнюю гвардию политика которого под пристальным присмотром августейших особ найдет продолжение
