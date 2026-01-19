Re: Ошибки в казахстанских учебниках: Минпросвет ввёл новые...

Отправлено: - 10:00

к которой присосаны слишком многие приближённые. Вывод очень мне лично даже понятен. Значит все эти люди являются соучастниками отупления населения! Пообщайтесь м современной молодёжью, да это просто пропасть, дно! С виду неплохие дети, но окончив школу не способны к самостоятельной жизни ВООБЩЕ! И это итог того что за 11 лет им в голову вложили! Министров образования уже наверное штук 20 поменяли, ей Богу полигон для испытания технологий по оболваниванию населения.