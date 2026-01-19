НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Как воды Тобола стали святыми - Костанай встретил Крещение
 
 
Как воды Тобола стали святыми - Костанай встретил Крещение
Отправлено: 19.01.26 - 20:01
19 января православные встречают Крещение Господне. Что здесь является каноном, а что – народной забавой, пусть и благочестивой? И как поступить, если освящённая вода в доме заканчивается? О сути дня Крещения корреспонденту «НГ» рассказал протоиерей Виталий КЛЕБА.
Re: Как воды Тобола стали святыми - Костанай встретил Крещение
Отправлено: 19.01.26 - 20:01
Каждому свое! Ныряние в проруби зимой как отметили священнослужители нечто иное как забава и народное купание, а не церковный обряд! Многие этого не знают, поэтому крестятся в воде! Сейчас это мода!
Re: Как воды Тобола стали святыми - Костанай встретил Крещение
Отправлено: 19.01.26 - 20:12
Цитата:
Потому что нет такого церковного обряда
Цитата:
А вечером придут гости. Конечно, немножко отметим это дело


Ну и бухать на крещение такого тоже нету церковного обряда. Тем более на крещения.

Уж лучше тогда в проруби окунуться. Так будет правильней.
Re: Как воды Тобола стали святыми - Костанай встретил Крещение
Отправлено: 19.01.26 - 20:36
Кто сегодня не плескался в проруби, тому штраф. Бюджет надо пополнять.
Re: Как воды Тобола стали святыми - Костанай встретил Крещение
Отправлено: 19.01.26 - 23:35
Водокрес (Водокрещи) — это древний славянский народный праздник, связанный с почитанием воды, который отмечается в январе и совпадает с христианским праздником Крещения Господня (Богоявления, Иордани).

Изначально он символизировал очищение воды и человека, даруя силу и здоровье, а после христианизации впитал церковные обряды, но сохранил суть: освящение водоёмов и купание в проруби.

Праздник имеет два этапа: Малый Водокрес 6 января и Великий Водокрес 19 января, когда вода считалась особо "могутной".

Суть и традиции: Очищение и обновление: Люди верили, что в этот день вода приобретает целебные свойства, очищая от негатива и болезней.

Водосвятие: Проводилось освящение воды в реках и водоёмах.

Купание в проруби: Считалось, что купание в крещенской воде (особенно на Великий Водокрес) дарит бодрость, здоровье и жизненные силы.

Домашние обряды: Освящённой водой окропляли дом, двор, животных, давали пить больным.

Древние корни: Связан с поклонением водной стихии и духам, а слово "крес" означало "огонь", в том числе чародейный, отгоняющий нечисть.

В современном мире: Водокрес сохранился как народный праздник, сочетая языческие традиции и христианские обряды Крещения, оставаясь символом духовного очищения.
Re: Как воды Тобола стали святыми - Костанай встретил Крещение
Отправлено: 20.01.26 - 09:02
Цитата:
как поступить, если освящённая вода в доме заканчивается?

Как поступить? Услуги центрального водоснабжения оплачивать вовремя попробуйте. Очень помогает.

Цитата:
Ответ простой: оставшейся Великой Агиасмой можно разбавить другую воду, и та обретёт её качества.

С лекарственными препаратами так попробуйте. Гомеопаты от бога.

Цитата:
Я считаю, что те, кто ныряет в мороз, искушают Бога.

Змии, аспиды!!! Что за формулировки!? "Искушают бога"!!! С таким понятийным аппаратом только и остается что в церкву ходить.
Цитата:
Иордань мы сами не делали, потому что не имеем к ней отношения: уже много лет этим занимается государственная власть. Священника просто приглашают для освящения проруби, - объясняет Ангелина.

Вот тут согласен. За бабки я б и напитки от малахова, и грядки огуречные от попова освящал.
Re: Как воды Тобола стали святыми - Костанай встретил Крещение
Отправлено: 20.01.26 - 10:08
Цитата:
абике:
нечто иное как забава и народное купание, а не церковный обряд!

это народная традиция или ритуал. причем тут церковный обряд.
Цитата:
абике:
Многие этого не знают, поэтому крестятся в воде!

как одно связано в другим ИИ не объясняет?
Цитата:
абике:
Сейчас это мода!

тикток в помощь, гляди че еще узнаешь)
Как воды Тобола стали святыми - Костанай встретил Крещение
Отправлено: 20.01.26 - 11:53
Цитата:
абике:
Сейчас это мода!

Особенно умиляют инстаграмные девушки с силиконом,ну блин,вы хоть ночнушку какую оденьте поверх :lol:
