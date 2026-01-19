Отправлено: - 09:02

как поступить, если освящённая вода в доме заканчивается?

Ответ простой: оставшейся Великой Агиасмой можно разбавить другую воду, и та обретёт её качества.

Я считаю, что те, кто ныряет в мороз, искушают Бога.

Иордань мы сами не делали, потому что не имеем к ней отношения: уже много лет этим занимается государственная власть. Священника просто приглашают для освящения проруби, - объясняет Ангелина.

Цитата:Как поступить? Услуги центрального водоснабжения оплачивать вовремя попробуйте. Очень помогает.Цитата:С лекарственными препаратами так попробуйте. Гомеопаты от бога.Цитата:Змии, аспиды!!! Что за формулировки!? "Искушают бога"!!! С таким понятийным аппаратом только и остается что в церкву ходить.Цитата:Вот тут согласен. За бабки я б и напитки от малахова, и грядки огуречные от попова освящал.