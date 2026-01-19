Отправлено: - 17:50

- Вот вы пролонгацию еще не провели, возможно, поставщики сменятся, а биометрия детей останется на серверах у прежних поставщиков услуг, то есть в распоряжении частных компаний? Как это соотносится с безопасностью, с защитой личных данных?

- Такие охранные агентства работают по всей стране, а не только в Костанае. Когда конкурс проводился, это все проверяли, - ответила Гульсим Уразбаева.

Цитата:Цитата:По моему это не ответ. Редакция не хочет запросить разъяснения по данному вопросу? Вопрос, то важный....