НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Выпускники школ Казахстана "забыли" 79 млн долларов на счетах ЕНПФ
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53360
Выпускники школ Казахстана "забыли" 79 млн долларов на счетах ЕНПФ
Отправлено: 19.01.26 - 15:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ЕНПФ разъяснили тайминг начислений по программе "Национальный фонд – детям", процедурные нюансы формирования списков и, что немаловажно, судьбу невостребованных средств. В фонде напомнили, что положенные казахстанцам доллары можно забрать только в течение определенного срока.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
932
Re: Выпускники школ Казахстана "забыли" 79 млн...
Отправлено: 19.01.26 - 15:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то ничего не понял. Как то мимо прошла меня эта программа
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17391
Re: Выпускники школ Казахстана "забыли" 79 млн...
Отправлено: 19.01.26 - 20:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно не забыли. А просто уехали учится в другую страну, к соседям. Поэтому не могут снять на обучение.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS