Re: Как воды Тобола стали святыми - Костанай встретил Крещение

Водокрес (Водокрещи) — это древний славянский народный праздник, связанный с почитанием воды, который отмечается в январе и совпадает с христианским праздником Крещения Господня (Богоявления, Иордани).



Изначально он символизировал очищение воды и человека, даруя силу и здоровье, а после христианизации впитал церковные обряды, но сохранил суть: освящение водоёмов и купание в проруби.



Праздник имеет два этапа: Малый Водокрес 6 января и Великий Водокрес 19 января, когда вода считалась особо "могутной".



Суть и традиции: Очищение и обновление: Люди верили, что в этот день вода приобретает целебные свойства, очищая от негатива и болезней.



Водосвятие: Проводилось освящение воды в реках и водоёмах.



Купание в проруби: Считалось, что купание в крещенской воде (особенно на Великий Водокрес) дарит бодрость, здоровье и жизненные силы.



Домашние обряды: Освящённой водой окропляли дом, двор, животных, давали пить больным.



Древние корни: Связан с поклонением водной стихии и духам, а слово "крес" означало "огонь", в том числе чародейный, отгоняющий нечисть.



В современном мире: Водокрес сохранился как народный праздник, сочетая языческие традиции и христианские обряды Крещения, оставаясь символом духовного очищения.