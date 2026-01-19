НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«С вашего счета финансировались террористы» - Число случаев интернет-мошенничества в Костанае упорно растет
 
 
NG.kz
20.12.07
53358
«С вашего счета финансировались террористы» - Число случаев интернет-мошенничества в Костанае упорно растет
19.01.26 - 13:14
В 2025 году в городе был зарегистрирован 981 факт интернет-обмана граждан, в 2024 году их было 760. По данным управления полиции, за 16 дней 2026 года зафиксировано уже 22 факта такого мошенничества.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
город Костанай
22.05.17
2403
Re: «С вашего счета финансировались террористы» - Число случаев...
19.01.26 - 13:14
Из статистики ведомства следует, что женщины ведутся на обман чаще мужчин. Возраст большинства пострадавших людей - от 18 до 44 лет, то есть тех, кто сегодня с интернетом на ты (548 фактов)

ладно пожилые люди, но то что молодёжь такая тупая в этом вопросе это нонсенс
абике
15.12.23
1255
Re: «С вашего счета финансировались террористы» - Число случаев...
19.01.26 - 18:09
Скудоумными рождаются, но при этом поучают других! Процент среди молодежи выше из-за того, что меркантильность среди них зашкаливает! И самое главное на чужих ошибках не учатся, а только на своих и то не всегда!
