НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Биометрия в школах - у костанайских родителей есть вопросы о последствиях
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53358
Биометрия в школах - у костанайских родителей есть вопросы о последствиях
Отправлено: 19.01.26 - 17:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Одной из проблем в оказании данных услуг является возраст охранников, чаще всего это пенсионеры. Но прописать в технической спецификации какие-то ограничения мы не можем, - отметила руководитель отдела образования Гульсим УРАЗБАЕВА.
Читать новость

5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
448
Re: Биометрия в школах - у костанайских родителей есть вопросы о...
Отправлено: 19.01.26 - 17:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Вот вы пролонгацию еще не провели, возможно, поставщики сменятся, а биометрия детей останется на серверах у прежних поставщиков услуг, то есть в распоряжении частных компаний? Как это соотносится с безопасностью, с защитой личных данных?

Цитата:
- Такие охранные агентства работают по всей стране, а не только в Костанае. Когда конкурс проводился, это все проверяли, - ответила Гульсим Уразбаева.

По моему это не ответ. Редакция не хочет запросить разъяснения по данному вопросу? Вопрос, то важный....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS