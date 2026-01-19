НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Ошибки в казахстанских учебниках: Минпросвет ввёл новые требования к авторам
 
 
Ошибки в казахстанских учебниках: Минпросвет ввёл новые требования к авторам
Министерство просвещения Казахстана ввело новые требования к авторам учебников и учебно-методических комплексов, чтобы снизить количество ошибок и повысить качество образовательных материалов. Новые правила предусматривают обновление учебников каждые пять лет.
Re: Ошибки в казахстанских учебниках: Минпросвет ввёл новые...
Верните советские учебники- переработайте, добавьте современности и ФСЕ!!! А то от мешанины всего и вся в учебниках только в головах учеников возникает мешанина! Нет принципа постепенности в обучении, перескоки с тему на тему, обширные темы некоторые изучаются по времени совсем чуть-чуть, а незначительные- могут быть растянуты чуть ли не до месяца, причем это по всем предметам..
Re: Ошибки в казахстанских учебниках: Минпросвет ввёл новые...
Михаил, именно так. Однако - угробили-то систему образования сознательно и целенаправленно. Если всё вернуть в предлагаемую вами форму, то закроется огромная часть практически безразмерной кормушки, к которой присосаны слишком многие приближённые.
