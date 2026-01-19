Re: Ошибки в казахстанских учебниках: Минпросвет ввёл новые...

Отправлено: - 15:59

Верните советские учебники- переработайте, добавьте современности и ФСЕ!!! А то от мешанины всего и вся в учебниках только в головах учеников возникает мешанина! Нет принципа постепенности в обучении, перескоки с тему на тему, обширные темы некоторые изучаются по времени совсем чуть-чуть, а незначительные- могут быть растянуты чуть ли не до месяца, причем это по всем предметам..