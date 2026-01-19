Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Выпускники школ Казахстана "забыли" 79 млн долларов на счетах ЕНПФ
Выпускники школ Казахстана "забыли" 79 млн долларов на счетах ЕНПФ
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать