Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях о переименовании улиц в Рудном заявила о звонках с угрозами
Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях о переименовании улиц в Рудном заявила о звонках с угрозами
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53358
Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях о переименовании улиц в Рудном заявила о звонках с угрозами
Отправлено: 15.01.26 - 17:41
В Костанайском областном суде также выясняли, на чей именно регламент ругалась Екатерина КОРЧАГИНА: слушаний, установленный депутатами, или на «хулиганский» - тот, что, по ее словам, необоснованно навязывали некоторые участники.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 480
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 15.01.26 - 17:41
«Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу»- не мат, а нацпатов такая фраза бы ОСКОРБИЛА, если бы произнесли про про регламент... Доколе будут судить людей за правду??? Или оскорбленный кушать-спать все это время не мог??? Где равность всех наций и народностей перед законом. гарантированных Конституцией РК??? Почему крикунов в зале не осудили за оскорбительное поведение? Только потому что они- нужной нации???
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2089
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 15.01.26 - 18:18
А для чего вообще проводят эти слушания, если человеку высказывающему свое мнение затыкают рот, не учитывают его мнение, еще и административкой награждают?
Получается очередная дырявая фикция. Сбор чисто ради толпы. Все уже решено, просто утвердить под всеобщее улюлюканье
Получается очередная дырявая фикция. Сбор чисто ради толпы. Все уже решено, просто утвердить под всеобщее улюлюканье
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 146
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 15.01.26 - 20:08
вот наглая, сколько ей лет
на вид не более 35 а значит родилась уже не советское время, чему ее учили в независимой стране?
доводы: мама или бабушка строили какой-то детский,
можно подумать они бесплатно что то делали.
на вид не более 35 а значит родилась уже не советское время, чему ее учили в независимой стране?
доводы: мама или бабушка строили какой-то детский,
можно подумать они бесплатно что то делали.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1255
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 15.01.26 - 22:21
Это происходит из-за того, что в стране отсутствует реальная ответственность и возрастает саботаж на фоне плюрализма мнений, ошибок в управлении! Этот плюрализм уже проходили при Горбачеве и как вследствие под руководством США развалили СССР сами Ельцин, Кравчук и Шушкевич, подписав документ в Беловежской пуще! Одна болтовня, а реальной ответственности нет во всех сферах, отсюда и такие лозунги, основанные на плюрализме мнений!
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 146
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 16.01.26 - 09:29
Цитата:
Совершенно Верно.
есть Госпрограмма по переименованию населенных пунктов на Госязык, так надо это делать не чего слушать всех подряд
vofkakst:
А для чего вообще проводят эти слушания
А для чего вообще проводят эти слушания
Совершенно Верно.
есть Госпрограмма по переименованию населенных пунктов на Госязык, так надо это делать не чего слушать всех подряд
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 16.01.26 - 11:08
Цитата:
ты не путай ... с трамвайной ручкой.
ономалистическая политика направлена на переименование улиц в честь исторических деятелей, батыров, лидеров прошлых лет, замещая советское прошлое)
причем тут Гос язык начальник)? итак все пишется как надо. подпрыгивать ненужно)
Начальник:
есть Госпрограмма по переименованию населенных пунктов на Госязык,
есть Госпрограмма по переименованию населенных пунктов на Госязык,
ты не путай ... с трамвайной ручкой.
ономалистическая политика направлена на переименование улиц в честь исторических деятелей, батыров, лидеров прошлых лет, замещая советское прошлое)
причем тут Гос язык начальник)? итак все пишется как надо. подпрыгивать ненужно)
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 16.01.26 - 11:19
Цитата:
вот это детский довод. т.е. если бы бесплатно, и тут все такие мол ладно, расходимся?)
Начальник:
можно подумать они бесплатно что то делали.
можно подумать они бесплатно что то делали.
вот это детский довод. т.е. если бы бесплатно, и тут все такие мол ладно, расходимся?)
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2089
Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях о переименовании улиц в Рудном заявила о звонках с угрозами
Отправлено: 16.01.26 - 11:50
Цитата:
Напомните, пожалуйста, как переименовали Тарана; Глазуновку, Красный партизан,и громадное количество населенных пунктов по стране?
директор пляжа:
причем тут Гос язык начальник
причем тут Гос язык начальник
Напомните, пожалуйста, как переименовали Тарана; Глазуновку, Красный партизан,и громадное количество населенных пунктов по стране?
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 19.01.26 - 12:19
Цитата:
можно, а зачем?
vofkakst:
Напомните, пожалуйст
Напомните, пожалуйст
можно, а зачем?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.04.19
- Сообщений:
- 253
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 19.01.26 - 14:51
Проблема всех этих переименаваний - слишком бурная активность всяких инициаторов и готовность властей всё это согласовывать, принимать молниеносные решенения по переименовываниям, агрессия против былого наследия, в которой угадывается известная трусость сохранять эти названия чуть подольше.
Растяни они этот процесс лет на 100, а больше энергии уделяя росту благосостояния населения и благоустройству, никто бы и возражать не стал. Короче говоря в стране все еще преобладает советское жилье (у нас в городе, я уверен, 85-90% жилых домов времен СССР), административные здания, инфраструктура, и на всё это наследие СССР заряженные инициативные группы стремятся повестить новые таблички.
Естественно части населения, которая привыкла к старым названиям - эти названия глаза не режут. У многх рудничан, костанайцев и жителей других городов советские названия улиц ассоциируются с их родителями, бабушками и дедушками, которые строили колхозы и города, они приходят в суд и высказывают недовольство.
Вопрос власти, почему фиктивные перемены идут впереди реальных и полезных?
Растяни они этот процесс лет на 100, а больше энергии уделяя росту благосостояния населения и благоустройству, никто бы и возражать не стал. Короче говоря в стране все еще преобладает советское жилье (у нас в городе, я уверен, 85-90% жилых домов времен СССР), административные здания, инфраструктура, и на всё это наследие СССР заряженные инициативные группы стремятся повестить новые таблички.
Естественно части населения, которая привыкла к старым названиям - эти названия глаза не режут. У многх рудничан, костанайцев и жителей других городов советские названия улиц ассоциируются с их родителями, бабушками и дедушками, которые строили колхозы и города, они приходят в суд и высказывают недовольство.
Вопрос власти, почему фиктивные перемены идут впереди реальных и полезных?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать