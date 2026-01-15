Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...

Отправлено: - 14:51

Проблема всех этих переименаваний - слишком бурная активность всяких инициаторов и готовность властей всё это согласовывать, принимать молниеносные решенения по переименовываниям, агрессия против былого наследия, в которой угадывается известная трусость сохранять эти названия чуть подольше.

Растяни они этот процесс лет на 100, а больше энергии уделяя росту благосостояния населения и благоустройству, никто бы и возражать не стал. Короче говоря в стране все еще преобладает советское жилье (у нас в городе, я уверен, 85-90% жилых домов времен СССР), административные здания, инфраструктура, и на всё это наследие СССР заряженные инициативные группы стремятся повестить новые таблички.

Естественно части населения, которая привыкла к старым названиям - эти названия глаза не режут. У многх рудничан, костанайцев и жителей других городов советские названия улиц ассоциируются с их родителями, бабушками и дедушками, которые строили колхозы и города, они приходят в суд и высказывают недовольство.

Вопрос власти, почему фиктивные перемены идут впереди реальных и полезных?