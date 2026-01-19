Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«С вашего счета финансировались террористы» - Число случаев интернет-мошенничества в Костанае упорно растет
«С вашего счета финансировались террористы» - Число случаев интернет-мошенничества в Костанае упорно растет
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать