Инвестиции в недвижимость Дубая: Айгерим Чачан (QAZDOM) о том, как купить квартиру в рассрочку 0%
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53358
Инвестиции в недвижимость Дубая: Айгерим Чачан (QAZDOM) о том, как купить квартиру в рассрочку 0%
Отправлено: 19.01.26 - 12:31
В мире финансовой турбулентности недвижимость остается самым надежным активом. Для инвесторов из Казахстана Дубай стал не просто курортом, а главным направлением для сохранения капитала. Стабильная экономика, отсутствие налогов и привязка дирхама к доллару США делают этот рынок уникальным "сейфом" для сбережений.
С
Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1870
Re: Инвестиции в недвижимость Дубая: Айгерим Чачан (QAZDOM) о...
Отправлено: 19.01.26 - 12:31
#1
Всегда удивляли такие "инвестиции". Завтра придёт новый шейх руководить и издаст закон "все иностранцы пшли вон с моей святой земли",а их хаты раздать нуждающимся. Что,невозможно такое? Ещё как. Ведь там даже ВНЖ никак не получить.
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7970
Re: Инвестиции в недвижимость Дубая: Айгерим Чачан (QAZDOM) о...
Отправлено: 19.01.26 - 12:58
#2
Насколько нам известно, там оседают вороватые беглецы казнокрады, раз уж не платят налоги, разумеется происхождение крупных денег их также не волнует. Такой райским уголок для Остапов разных Бендеров
