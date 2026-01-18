Re: Лечение умерших, рак шейки матки у мужчин и приписки. Что...

Вот реальный показатель безответственности и безнаказанности по всей стране со стороны исполнителей, саботирующих реализацию всех намеченных программ Правительством! Видимо цель- посеять хаос в стране! Отсюда вывод: Не нужно быть жалостливым гос-вом, не умеющим реально карать преступников, разворовывающих бюджет, не нужно быть гос-вом, с неоскудевающей рукой, раздающим почти бесплатно бюджетные деньги, не нужно оставлять бесконтрольными сферы, на которые болезненно реагирует население страны, не нужно надеяться на мечтателей, болтунов, не умеющих работать на благо страны!