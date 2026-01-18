НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Лечение умерших, рак шейки матки у мужчин и приписки. Что показала проверка Фонда медстрахования
 
 
N
§ NG.kz
Лечение умерших, рак шейки матки у мужчин и приписки. Что показала проверка Фонда медстрахования
Отправлено: 18.01.26 - 18:27
В правительстве озвучили итоги анализа деятельности Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). По итогам проведённого анализа министр финансов Мади Такиев доложил премьеру, что, несмотря на рост бюджетных расходов, эффективность Фонда не растёт.
Читать новость

абике
Re: Лечение умерших, рак шейки матки у мужчин и приписки. Что...
Отправлено: 18.01.26 - 18:27
#1
Вот реальный показатель безответственности и безнаказанности по всей стране со стороны исполнителей, саботирующих реализацию всех намеченных программ Правительством! Видимо цель- посеять хаос в стране! Отсюда вывод: Не нужно быть жалостливым гос-вом, не умеющим реально карать преступников, разворовывающих бюджет, не нужно быть гос-вом, с неоскудевающей рукой, раздающим почти бесплатно бюджетные деньги, не нужно оставлять бесконтрольными сферы, на которые болезненно реагирует население страны, не нужно надеяться на мечтателей, болтунов, не умеющих работать на благо страны!
