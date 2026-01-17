Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 17.01.26 - 19:20
В Казахстане водители, которым прекратили право управления транспортом из-за медицинских противопоказаний, могут обжаловать решение суда. Как пояснили в пресс-службе МВД, если водитель не согласен с решением суда о прекращении права управления, он вправе обжаловать его.
Re: Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 17.01.26 - 19:20
Много умников косили от армии через психбольницу, теперь полагаю им это аукнется
Re: Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 17.01.26 - 23:04
Ещё как! Знаем одного, он тут косил от армии через психушку. Теперь страдает. И в России ему не выдают право на вождение, так как базы объединили.
Очень много пожилых пострадает. Дедушка с соседнего дома ели ходит ноги плохо подчиняются ему а на авто ездит. Все боятся что он детей задавит во дворе
Ещё как! Знаем одного, он тут косил от армии через психушку. Теперь страдает. И в России ему не выдают право на вождение, так как базы объединили.
Очень много пожилых пострадает. Дедушка с соседнего дома ели ходит ноги плохо подчиняются ему а на авто ездит. Все боятся что он детей задавит во дворе
Re: Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 18.01.26 - 08:24
Лодишся повторно в психушку. Доказываешь что здоров. И снимают с учёта.
А скорей всего лишают конкретных больных, слепых, гухих.
А так по хорошему профессиональные водители тоже должны уходить на пенсию раньше. Чабанам же вот придумали. Хотя им то за что?
А вот зрение и реакция теряется у водителей и кем они пойдут работать?
В охрану как полицейские, так те уже на пенсии в 40 плюс охрана и норм получится.
Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 18.01.26 - 11:03
Медбратьями или сёстрами, само то на пенсии вены прокалывать!
Медбратьями или сёстрами, само то на пенсии вены прокалывать!
Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 18.01.26 - 12:02
Ни за что. Это социальный стимул чтобы люди охотнее соглашались на эту работу (на самом деле такое себе решение, но большего напрямую они сделать и не могут). А водил, прошу пардону за моветон, как грязи. Да, в большом проценте случаев хреновых, но все равно много. Что у нас в организации при увольнении водителя не проходит месяцев до найма нового, что по соседству прежде была стоянка грузовиков, водители менялись часто но прямо длительных простоев не было - неделя, две, не более.
Ни за что. Это социальный стимул чтобы люди охотнее соглашались на эту работу (на самом деле такое себе решение, но большего напрямую они сделать и не могут). А водил, прошу пардону за моветон, как грязи. Да, в большом проценте случаев хреновых, но все равно много. Что у нас в организации при увольнении водителя не проходит месяцев до найма нового, что по соседству прежде была стоянка грузовиков, водители менялись часто но прямо длительных простоев не было - неделя, две, не более.
Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 18.01.26 - 12:06
На эти специальности учиться нужно так-то. Санитарами, а им вены прокалывать нет необходимости.
На эти специальности учиться нужно так-то. Санитарами, а им вены прокалывать нет необходимости.
Re: Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 18.01.26 - 14:46
.....у меня сосед воробьям дули ходил крутил женился уехал в европейскую страну там сдал на права купил машину двигается.....а странах южнее нас и не надо учится и комиссию проходить там так выдают удостоверения каких хочешь категорий.....
.....у меня сосед воробьям дули ходил крутил женился уехал в европейскую страну там сдал на права купил машину двигается.....а странах южнее нас и не надо учится и комиссию проходить там так выдают удостоверения каких хочешь категорий.....
Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 18.01.26 - 17:43
Карачун:Не-а, это вы про бегунков. Таких много. А профи мало будет. У меня мой товарищ держит мини автобазу. Говорит найди мне нормального человечка. Я говорит готов расширятся. А садить на машину не кого. Приходят люди, там капец. Страшно их брать на работу)
