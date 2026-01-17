Отправлено: - 23:04

ОГПУ:

Много умников косили от армии через психбольницу, теперь полагаю им это аукнется

Цитата:Ещё как! Знаем одного, он тут косил от армии через психушку. Теперь страдает. И в России ему не выдают право на вождение, так как базы объединили.Очень много пожилых пострадает. Дедушка с соседнего дома ели ходит ноги плохо подчиняются ему а на авто ездит. Все боятся что он детей задавит во дворе