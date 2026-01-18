НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Народный гаишник»: Разгрузка кольца перед Тобылом
 
 
«Народный гаишник»: Разгрузка кольца перед Тобылом
18.01.26 - 14:36
На этот раз - сообщение о новых светофорах, установленных в Тобыле на пересечении ул. Тауелсиздик - Ленина. - Жизненно необходимо разрешить поворот налево, - пишет читатель. - Это существенно снимет нагрузку на кольцо и там будет меньше аварий!
родом из Шанхая2022
Re: «Народный гаишник»: Разгрузка кольца перед Тобылом
18.01.26 - 14:36
Народный гаишник»: Разгрузка кольца перед Тобылом.....
......наконец когда мы покончим с комуняцким прошлым улицы,посёлки,города переименовали,а гаишник ещё остаётся хоть в кавычках или без,всё таки лучше будит народный полицейский ....или жол полицейский...
vofkakst
«Народный гаишник»: Разгрузка кольца перед Тобылом
18.01.26 - 18:32
Посмотреть бы на выражение лица того умника, который принял такое решение - при установленном светофоре запретить поворот на такой важной артерии. Горстка недоумков, честное слово

