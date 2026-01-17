НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
 
 
Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 17.01.26 - 19:20
В Казахстане водители, которым прекратили право управления транспортом из-за медицинских противопоказаний, могут обжаловать решение суда. Как пояснили в пресс-службе МВД, если водитель не согласен с решением суда о прекращении права управления, он вправе обжаловать его.
Re: Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 17.01.26 - 19:20
Много умников косили от армии через психбольницу, теперь полагаю им это аукнется
Re: Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 17.01.26 - 23:04
Цитата:
ОГПУ:
Много умников косили от армии через психбольницу, теперь полагаю им это аукнется

Ещё как! Знаем одного, он тут косил от армии через психушку. Теперь страдает. И в России ему не выдают право на вождение, так как базы объединили.
Очень много пожилых пострадает. Дедушка с соседнего дома ели ходит ноги плохо подчиняются ему а на авто ездит. Все боятся что он детей задавит во дворе
Re: Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 18.01.26 - 08:24
Цитата:
ОГПУ:

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:


Лодишся повторно в психушку. Доказываешь что здоров. И снимают с учёта.

А скорей всего лишают конкретных больных, слепых, гухих.

А так по хорошему профессиональные водители тоже должны уходить на пенсию раньше. Чабанам же вот придумали. Хотя им то за что?

А вот зрение и реакция теряется у водителей и кем они пойдут работать?
В охрану как полицейские, так те уже на пенсии в 40 плюс охрана и норм получится.
Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 18.01.26 - 11:03
Цитата:
Vit:
А вот зрение и реакция теряется у водителей и кем они пойдут работать?

Медбратьями или сёстрами, само то на пенсии вены прокалывать! :lol:
Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 18.01.26 - 12:02
Цитата:
Vit:
Чабанам же вот придумали. Хотя им то за что?

Ни за что. Это социальный стимул чтобы люди охотнее соглашались на эту работу (на самом деле такое себе решение, но большего напрямую они сделать и не могут). А водил, прошу пардону за моветон, как грязи. Да, в большом проценте случаев хреновых, но все равно много. Что у нас в организации при увольнении водителя не проходит месяцев до найма нового, что по соседству прежде была стоянка грузовиков, водители менялись часто но прямо длительных простоев не было - неделя, две, не более.
Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
Отправлено: 18.01.26 - 12:06
Цитата:
Эл-починно:
Медбратьями или сёстрами, само то на пенсии вены прокалывать!

На эти специальности учиться нужно так-то. Санитарами, а им вены прокалывать нет необходимости.
