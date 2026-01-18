НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Амиржан КОСАНОВ: «Три с половиной ветви» казахстанской власти
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53350
Амиржан КОСАНОВ: «Три с половиной ветви» казахстанской власти
Отправлено: 18.01.26 - 10:16
Итак, похоже, заявленная президентом Токаевым парламентская реформа выходит на финишную прямую: 20 января в Кызылорде пройдет очередное заседание Национального Курултая. Мне кажется, что причина форсирования очередной политической реформы кроется во временном факторе.
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2466
Re: Амиржан КОСАНОВ: «Три с половиной ветви» казахстанской...
Отправлено: 18.01.26 - 10:16
#1
"...правящей партии и будущему преемнику Токаеву придется изрядно попотеть, чтобы победить на выборах..."
...
:-) Это автор так называет подковёрную клановую борьбу за власть в стране?
Не может же он всерьёз говорить про выборы в стране, где их не было с момента прихода к власти большевиков...
