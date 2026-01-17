НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Форум



Новые сообщения • Поиск

Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Железная рука» для цеха: как консольный кран ускоряет работу в два раза
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53350
«Железная рука» для цеха: как консольный кран ускоряет работу в два раза
Отправлено: 17.01.26 - 12:36
На любом производстве есть «мертвые зоны», где работа встает из-за логистики. Представьте: оператору станка нужно поднять заготовку весом в 100 кг. Вручную — сорвешь спину. Ждать большую кран-балку, которая занята на другом конце цеха — терять драгоценное время...
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1869
Re: «Железная рука» для цеха: как консольный кран ускоряет...
Отправлено: 17.01.26 - 12:36
#1
На кой нам это здесь?? А про сопротивление металлов не хотите рассказать? Или как устроен железнодорожный переезд?
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7968
Re: «Железная рука» для цеха: как консольный кран ускоряет...
Отправлено: 17.01.26 - 13:27
#2
Типа - познавательный контент, а если серьезно, то я думал следом пойдет реклама, купить козловой кран или резиновый рукав для пожаротушения
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29480
«Железная рука» для цеха: как консольный кран ускоряет работу в два раза
Отправлено: 17.01.26 - 22:26
#3
Цитата:
Сабыр:
На кой нам это здесь??

Вообще-то контент с явным указанием "реклама" обсуждать не комильфо. А уж тем более критиковать. Или вы желаете стать спонсором НГ? Тогда вопросов нет - можете даже качнуть права.

[Исправлено: maxsaf, 17.01.2026 - 23:26]
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29480
Re: «Железная рука» для цеха: как консольный кран ускоряет...
Отправлено: 17.01.26 - 22:28
#4
Цитата:
сайлау курманов:
то я думал следом пойдет реклама

В тексте красным по белому - ссылка, куда уж яснее.
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

