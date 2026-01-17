Отправлено: - 22:26

Сабыр:

На кой нам это здесь??

[Исправлено: maxsaf, 17.01.2026 - 23:26]

Цитата:Вообще-то контент с явным указанием "реклама" обсуждать не комильфо. А уж тем более критиковать. Или вы желаете стать спонсором НГ? Тогда вопросов нет - можете даже качнуть права.