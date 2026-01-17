НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53348
Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
17.01.26 - 19:20
В Казахстане водители, которым прекратили право управления транспортом из-за медицинских противопоказаний, могут обжаловать решение суда. Как пояснили в пресс-службе МВД, если водитель не согласен с решением суда о прекращении права управления, он вправе обжаловать его.
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
597
Re: Тысячи казахстанцев могут лишить водительских прав
17.01.26 - 19:20
#1
Много умников косили от армии через психбольницу, теперь полагаю им это аукнется
