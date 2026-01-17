НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Премьер Бектенов: Фонд социального медицинского страхования неэффективен - передать в Минфин!
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53348
Премьер Бектенов: Фонд социального медицинского страхования неэффективен - передать в Минфин!
Отправлено: 17.01.26 - 10:16
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) в ведение Министерства финансов. Решение приняли после анализа работы фонда — стало известно о многочисленных нарушениях и низкой эффективности расходования средств.
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2465
Премьер Бектенов: Фонд социального медицинского страхования неэффективен - передать в Минфин!
Отправлено: 17.01.26 - 10:16
#1
Воровали, воруют и будут воровать. В чьём бы ведении ни находились эти деньги.

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
597
Re: Премьер Бектенов: Фонд социального медицинского страхования...
Отправлено: 17.01.26 - 10:48
#2
Давно пора все эти фонды и вообще весь квазигоссектор ЗАКРЫТЬ, и можно что угодно трындеть, чем меньше в казне денег тем быстрее закроют все эти шараги, по госслужбе также, подсократить не помешает аппарат, у каждого акима 3 заместителя, хватит и одного, у каждого свой "унитаз", машина, скретарша, зачем такие привилегии если один хрен ничего "не видят и не знают"
Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
166
Re: Премьер Бектенов: Фонд социального медицинского страхования...
Отправлено: 17.01.26 - 20:14
#3
Совершенно верно, весь этот квазигосударственный сектор экономики -обыкновенные "прокладки", которые НИЧЕГО не создают , только и занимаются распределением государственных средств и получают при этом немыслимые бонусы (пример-"Самрук-Казына")..неужели в министерствах и ведомствах , которых развелось как блох на паршивой собаке некому этим заняться?? Если ума не хватает , подключайте вновь созданное (!)министерство искусственного интеллекта, полный маразм.. А если посмотреть с другой стороны, в случае ликвидации квазигосударственного (фу,какое мерзкое слово) сектора а где же будут "харчеваться" десятки тысяч бездельников из "особо приближённых"..придётся вновь новые министерства придумывать?
