Re: Премьер Бектенов: Фонд социального медицинского страхования...

Отправлено: - 10:48

Давно пора все эти фонды и вообще весь квазигоссектор ЗАКРЫТЬ, и можно что угодно трындеть, чем меньше в казне денег тем быстрее закроют все эти шараги, по госслужбе также, подсократить не помешает аппарат, у каждого акима 3 заместителя, хватит и одного, у каждого свой "унитаз", машина, скретарша, зачем такие привилегии если один хрен ничего "не видят и не знают"