НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане заявили о стопроцентном охвате водой, но Бектенов напомнил о жалобах
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53348
В Казахстане заявили о стопроцентном охвате водой, но Бектенов напомнил о жалобах
Отправлено: 13.01.26 - 17:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О достижении 100-процентного доступа населения к питьевой воде сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. Однако премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в регионах продолжают поступать жалобы на качество питьевой воды и перебои подачи.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
478
Re: В Казахстане заявили о стопроцентном охвате водой, но...
Отправлено: 13.01.26 - 17:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное отрапортовать, а есть вода, нет ее, какого качества- это уже никого не интересует
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7968
Re: В Казахстане заявили о стопроцентном охвате водой, но...
Отправлено: 13.01.26 - 18:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если деревня вымирает, а жители массово эммигрируют в более благополучные районы, проблема снабжения с питьевой водой сама отпадет, ибо нет нужды прокладывать новые трубы
Профайл Посетить вебсайт
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
929
Re: В Казахстане заявили о стопроцентном охвате водой, но...
Отправлено: 13.01.26 - 20:44
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно, именно таким способом они и решают вопрос водоснабжения. Вп.Цабелевке Федоровского района нет своей питьевой воды. Она привозная по графику. А то что есть в колодцах-так она скорее техническая. И где тут 100 процентов? Поселок вымирает. как закроется совсем тогда и проблем с водоснабжением не будет.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2244
Re: В Казахстане заявили о стопроцентном охвате водой, но...
Отправлено: 13.01.26 - 23:22
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....у нас в ПЧСТРе никакого водопровода нет из колодцев воду хлебаем....
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4910
В Казахстане заявили о стопроцентном охвате водой, но Бектенов напомнил о жалобах
Отправлено: 13.01.26 - 23:46
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 лет назад разворовали всё водоснабжение сёл, оставим тем самым их на медленную смерть или самовыживание, а теперь вспомнили... Однако здравствуйте! :-(
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1252
Re: В Казахстане заявили о стопроцентном охвате водой, но...
Отправлено: 16.01.26 - 22:59
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все-таки пора уже руководителю Правительства заняться карательной практикой и не доверять никому, приучив всех отвечать за свои слова и свои поступки, а иначе будет только хаос и саботаж!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS