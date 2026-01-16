НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Кодекс не изменим, а договоры можно» - Костанайских аграриев известили о повышении оплаты по лизингу техники
 
 
«Кодекс не изменим, а договоры можно» - Костанайских аграриев известили о повышении оплаты по лизингу техники
Отправлено: 16.01.26 - 20:43
Отправлено: 16.01.26 - 20:43
АО «КазАгроФинанс» прислало в начале года своим клиентам сообщения о том, что им необходимо к действующим договорам лизинга подписать дополнительные соглашения. В связи с тем, что с 12% до 16% изменилась ставка НДС. Для многих это стало неожиданностью.
Re: «Кодекс не изменим, а договоры можно» - Костанайских...
Отправлено: 16.01.26 - 20:43
Отправлено: 16.01.26 - 20:43
Сельхозники привыкли черпать свою прибыль за счет гос-ва, которое их приучило только к иждивенчеству! А сами без субсидий ничего не делают, чтобы производить то, чтобы оно экспортировалось по миру не ввиде сырья, а хотя бы в виде полуфабрикатов, например, мука, отруби, крахмал, товары! Все спорные вопросы по поводу договоров не надо взваливать на Правительство, ведь по договору есть 2 стороны и поэтому нерешенные проблемы по обязательствам нужно разрешать в судебном порядке, а не через Министра МСХ, который временный работник и судить ему права никто не давал, и пора уже этим сторонам этому приучаться, а не быть дармоедами у гос-ва, который только может собирать налоги и давать субсидии по 2% латифундисту из бюджетных денег, вместо того, чтобы строго спрашивать за отсутствие экспорта, за неоплату зарплаты труженикам по факту и тому подобное! Скоро некому будет пахать, сеять,косить, жать, молоть, возить, если платить сущие копейки! Вот поэтому гос-во создавая иждивенцев, получает дармоедов, чтобы они жили припеваючи, как малолетние дети, не зная невзгод!
