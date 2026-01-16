НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Получение первого кредита офлайн и ограничение господдержки банков: Токаев подписал закон
16.01.26 - 15:51
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о банках и банковской деятельности, сообщает пресс-служба Акорды. Закон предусматривает ограничение на получение кредитов в нескольких банках одновременно.
Читать новость

Re: Получение первого кредита офлайн и ограничение господдержки...
16.01.26 - 15:51
#1
Еще нужно было обязательно внести в этот закон, обязанность банков открывать накопительные счета на жилые многоквартирные дома с целью обязательного накопления денежных средств необходимых для капитального ремонта дома после 50 лет его эксплуатации, начиная с момента его постройки! Сейчас по этому закону, банк не обязан по заявке ОСИ, управляющей компании открывать накопительный счет на МЖД поквартирно, потому что открывать такой счет является его правом!
