Еще нужно было обязательно внести в этот закон, обязанность банков открывать накопительные счета на жилые многоквартирные дома с целью обязательного накопления денежных средств необходимых для капитального ремонта дома после 50 лет его эксплуатации, начиная с момента его постройки! Сейчас по этому закону, банк не обязан по заявке ОСИ, управляющей компании открывать накопительный счет на МЖД поквартирно, потому что открывать такой счет является его правом!