Обсуждали войну России и Украины - Жительницу Костаная наказали за разжигание межнациональной розни
Отправлено: 13.01.26 - 16:50
Инцидент произошел в начале ноября 2024 года. Как следует из приговора, Юлия Хон выпила 9 литров пива и ночью, около 3:45, открыла в телефоне прямую трансляцию, в которой, помимо нее, участвовали еще около 10 человек. Читать новость
"По правилам ст. 24 УПК РК орган досудебного расследования не принял всех мер по проверке фактических данных, повлиявших на мотивы действия подсудимой, - указала в мотивировочной части приговора судья. - Содержание беседы в прямом эфире до высказываний подсудимой в материалах дела отсутствует. В указанной части доводы подсудимой о том, что ее речь является ответом, совокупностью достоверных и бесспорных доказательств не опровергнуты, что, по мнению суда, влияет на назначение наказания, поскольку снижает степень общественной опасности ее действий." И на основании этих "выводов" принять такую меру наказания? Где здравый смысл?
А в этом стриме был хоть один украинец из Украины? У него спросили что он хочет? А то я смотрю в диалоге участвовали корейка и казашка и они вели спор кто должен жить в казахстане, кого можно приглашать а кого нет. А кого выгонять из страны.
А теперь не много логики:
Одна из женщин говорит надо сюда приглашать украинцев, а русских выгнать.
А кто самый потерпевший на войне? Восток. Они отгребли с обоих сторон, их дома разрушены.
Но!!! Они же по мнению этой же женщины, сепары. Всё. Вывод. Женщинам не хрен по ночам обсуждать политику. Наверно не замужем раз занятся не чем ночью)
Карачун: Ок, тогда я предлагаю запретить участие иностранных граждан в обсуждениях на казахстанских форумах.
Ну как по мне, так ради бога. Только тут есть нюанс. Если я тут буду заниматься разжиганием национальной розни, то меня не только "покрасить" могут, но и в бан отправить или заблокировать. Что является, насколько мне известно, общепринятой практикой на большинстве платформ.
Нет тут нюансов, ни тут ни там. Человек должен иметь право говорить все что ему вздумается. Делать-нет, говорить-да. Запустил открытый стрим, зашёл на форум с открытым доступом будь готов к тому что тебя там возможно обо..ут с ног до головы. И виноват в этом строго ты сам.
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
Vit: А теперь не много логики:
Одна из женщин говорит надо сюда приглашать украинцев, а русских выгнать.
А кто самый потерпевший на войне? Восток. Они отгребли с обоих сторон, их дома разрушены.
Но!!! Они же по мнению этой же женщины, сепары.
Виталий, действительно жители Востока Украины больше пострадали. Не Украина же начало СВО.
Ниже в видео В.Соловьёв говорит нужно начать СВО против Армений и Средней Азии. Как относится? Автор Борисенко правильно говорит, что такие высказывания приведут к отдалению стран и они будет взаимодействовать с Китаем, Европой, США и.т.д. Армению взять, там этнических армян проживает 98,1%. Агрессия ни к чему хорошему не приведёт. Ранее отмечал что в Чечено-Ингушской АССР в 1960 году проживали около 60% коренных жителей. Сейчас Чеченской Республике 98-99%, Ингушетии более 98%, в Дагестане более 97%, аналогично в Тыве и Якутии растёт число коренного населения.
Если посмотреть комментарий под видео, там 95% комментаторов пишут, пусть сам Соловьёв со своими детьми на СВО идет и.т.д.
Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать