НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пенсионерка насмерть замёрзла на территории больницы в Петропавловске
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53344
Пенсионерка насмерть замёрзла на территории больницы в Петропавловске
Отправлено: 16.01.26 - 14:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Петропавловске 75-летнюю пенсионерку, которая со вчерашнего дня числилась без вести пропавшей, обнаружили замёрзшей на территории больницы. Полицейские расследуют факт смерти ранее пропавшей пожилой женщины.
Читать новость

Йцукен
§ Йцукен
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.18
Сообщений:
62
Re: Пенсионерка насмерть замёрзла на территории больницы в...
Отправлено: 16.01.26 - 14:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас в конце написано в "телеграм-канапле".
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2399
Re: Пенсионерка насмерть замёрзла на территории больницы в...
Отправлено: 16.01.26 - 19:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Установлено, что около 13 часов пенсионерка самостоятельно вышла из дома в направлении больницы и не вернулась»

Источник:

как можно было отправить пожилого человека без сопровождения в больницу когда было полно в доме домочадцев ? и сидеть дома не переживая за судьбу бабушки которая не вернулась во время домой?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS