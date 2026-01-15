НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях о переименовании улиц в Рудном заявила о звонках с угрозами
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53342
Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях о переименовании улиц в Рудном заявила о звонках с угрозами
Отправлено: 15.01.26 - 17:41
В Костанайском областном суде также выясняли, на чей именно регламент ругалась Екатерина КОРЧАГИНА: слушаний, установленный депутатами, или на «хулиганский» - тот, что, по ее словам, необоснованно навязывали некоторые участники.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
478
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 15.01.26 - 17:41
#1
«Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу»- не мат, а нацпатов такая фраза бы ОСКОРБИЛА, если бы произнесли про про регламент... Доколе будут судить людей за правду??? Или оскорбленный кушать-спать все это время не мог??? Где равность всех наций и народностей перед законом. гарантированных Конституцией РК??? Почему крикунов в зале не осудили за оскорбительное поведение? Только потому что они- нужной нации???
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2085
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 15.01.26 - 18:18
#2
А для чего вообще проводят эти слушания, если человеку высказывающему свое мнение затыкают рот, не учитывают его мнение, еще и административкой награждают?
Получается очередная дырявая фикция. Сбор чисто ради толпы. Все уже решено, просто утвердить под всеобщее улюлюканье
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
146
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 15.01.26 - 20:08
#3
вот наглая, сколько ей лет
на вид не более 35 а значит родилась уже не советское время, чему ее учили в независимой стране?

доводы: мама или бабушка строили какой-то детский,
можно подумать они бесплатно что то делали.
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1249
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 15.01.26 - 22:21
#4
Это происходит из-за того, что в стране отсутствует реальная ответственность и возрастает саботаж на фоне плюрализма мнений, ошибок в управлении! Этот плюрализм уже проходили при Горбачеве и как вследствие под руководством США развалили СССР сами Ельцин, Кравчук и Шушкевич, подписав документ в Беловежской пуще! Одна болтовня, а реальной ответственности нет во всех сферах, отсюда и такие лозунги, основанные на плюрализме мнений!
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
146
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 16.01.26 - 09:29
#5
Цитата:
vofkakst:
А для чего вообще проводят эти слушания


Совершенно Верно.
есть Госпрограмма по переименованию населенных пунктов на Госязык, так надо это делать не чего слушать всех подряд
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1040
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 16.01.26 - 11:08
#6
Цитата:
Начальник:
есть Госпрограмма по переименованию населенных пунктов на Госязык,

ты не путай ... с трамвайной ручкой.
ономалистическая политика направлена на переименование улиц в честь исторических деятелей, батыров, лидеров прошлых лет, замещая советское прошлое)
причем тут Гос язык начальник)? итак все пишется как надо. подпрыгивать ненужно)
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1040
Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...
Отправлено: 16.01.26 - 11:19
#7
Цитата:
Начальник:
можно подумать они бесплатно что то делали.

вот это детский довод. т.е. если бы бесплатно, и тут все такие мол ладно, расходимся?)
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2085
Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях о переименовании улиц в Рудном заявила о звонках с угрозами
Отправлено: 16.01.26 - 11:50
#8
Цитата:
директор пляжа:
причем тут Гос язык начальник

Напомните, пожалуйста, как переименовали Тарана; Глазуновку, Красный партизан,и громадное количество населенных пунктов по стране?
