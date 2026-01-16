НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пришло уведомление от налоговиков по мобильным переводам: что делать
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53342
Пришло уведомление от налоговиков по мобильным переводам: что делать
Отправлено: 16.01.26 - 10:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С апреля казахстанские банки начнут передавать данные по мобильным переводам в налоговые органы. Что делать, если вы подпали под основные критерии и получили уведомление, читайте в материале.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17385
Re: Пришло уведомление от налоговиков по мобильным переводам:...
Отправлено: 16.01.26 - 10:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
получены переводы от 100 и более разных людей;

это происходит в течение трёх месяцев подряд;

общая сумма поступлений превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы (1 020 000 тенге).



На сегодняшний день так и не кто, не один консультант и не объяснил.
Нужно попасть под 3 пункта?
Или достаточного 1 пункт что б у налоговиков появились ко мне вопросы
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17385
Re: Пришло уведомление от налоговиков по мобильным переводам:...
Отправлено: 16.01.26 - 10:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
устранить нарушения, которые указаны в уведомлении.



Думаю не чего не устраните. С налоговой бодатся бесполезно. Поэтому уже банкиры озвучили что люди стали резко снимать свои депозит. Боятся что заблокируют.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17385
Re: Пришло уведомление от налоговиков по мобильным переводам:...
Отправлено: 16.01.26 - 10:57
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С апреля казахстанские банки начнут передавать данные по мобильным переводам в налоговые органы. Что делать


За какой период?
За 2025 год подадут?
За 2026 год подадут?
Или период с 16 сентября 2025 года?

Мало инфы. Специально не объясняют. Скоро всем по заблокируют счета.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS