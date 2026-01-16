НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53342
С 16 января на платных автодорогах Костанайской области начнут работу комплексы «Зерек-2»
Отправлено: 16.01.26 - 09:47
С 00:00 часов 16 января на платных автодорогах KAZ19 «Костанай – Денисовка» и KAZ03 «Костанай – граница с РФ» начнут функционировать автоматические комплексы фиксации нарушений скоростного режима «Зерек-2», установленные на арочных конструкциях АО «КазАвтоЖол».
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
1040
Re: С 16 января на платных автодорогах Костанайской области...
Отправлено: 16.01.26 - 09:47
#1
а почему господа из ДП Дорожной полиции не сообщают как именно будут фиксироваться нарушения..
вычисления средней скорости или в моменте? понимаю что все любят штрафы, но ввиду политики по улучшению имиджа ДП могли бы и написать как есть.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17385
Re: С 16 января на платных автодорогах Костанайской области...
Отправлено: 16.01.26 - 11:08
#2
Цитата:
KAZ03 «Костанай – граница с РФ


Там на этом отрезке пять передвижных Зереков катается постоянно. Плюс пост Рубеж в Карабалыке.
Итого на 190 км около 10 Зереков будет.

Тоесть на каждые 20 км по одному зереку)
М-да уж. Вот оно реальное пополнение бюджета. 8-)
