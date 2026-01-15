Re: Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях...

«Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу»- не мат, а нацпатов такая фраза бы ОСКОРБИЛА, если бы произнесли про про регламент... Доколе будут судить людей за правду??? Или оскорбленный кушать-спать все это время не мог??? Где равность всех наций и народностей перед законом. гарантированных Конституцией РК??? Почему крикунов в зале не осудили за оскорбительное поведение? Только потому что они- нужной нации???