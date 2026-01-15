Re: Оптимизацию городских автобусов признал законной...

Отправлено: - 14:59

Решение тарифной комиссии носит рекомендательный характер и не порождает юридических последствий- судья, вы сами читали свои слова???? Рекомендательный, значит предназначенный для ознакомления, но никак для уменьшения количества автобусов на маршруте и перевода их в резерв. Этим должен быть обеспокоен перевозчик, внимая, или не внимая информации тарифной комиссии- это его риски, и никакая комиссия эти риски не предусмотрит никогда!!! Только в процессе работы, только наматывая километры и перевозя ДОВОЛЬНЫХ пассажиров (это главное условия выполнения освоения субсидий). Нет замечаний, все счастливы и довольны- получите субсидии, как честный, грамотный перевозчик. Есть нарушения, жалобы- собираем тарифную комиссию, проводим оптимизацию, советуем как и что ЛУЧШЕ сделать, но никак- ХУЖЕ!!!