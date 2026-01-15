НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Оптимизацию городских автобусов признал законной экономический суд в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53342
Оптимизацию городских автобусов признал законной экономический суд в Костанае
Отправлено: 15.01.26 - 14:51
Против оптимизации из всех костанайских перевозчиков выступил только один - ИП Брунер. Он уже пытался оспорить действия городских властей в суде в ноябре 2025-го, но отозвал иск для доработки. Новое разбирательство состоялось 13 января.
Михаил
§ Михаил
Re: Оптимизацию городских автобусов признал законной...
Отправлено: 15.01.26 - 14:51
#1
Писать против ветра непозволительная роскошь, как и судиться с властями. Другого решения. нужного для народа, я почему-то не ожидал
v
* vofkakst
Re: Оптимизацию городских автобусов признал законной...
Отправлено: 15.01.26 - 14:58
#2
Цитата:
Михаил:
Другого решения. нужного для народа, я почему-то не ожидал

А когда принимались решения, "нужные для народа?
Михаил
§ Михаил
Re: Оптимизацию городских автобусов признал законной...
Отправлено: 15.01.26 - 14:59
#3
Решение тарифной комиссии носит рекомендательный характер и не порождает юридических последствий- судья, вы сами читали свои слова???? Рекомендательный, значит предназначенный для ознакомления, но никак для уменьшения количества автобусов на маршруте и перевода их в резерв. Этим должен быть обеспокоен перевозчик, внимая, или не внимая информации тарифной комиссии- это его риски, и никакая комиссия эти риски не предусмотрит никогда!!! Только в процессе работы, только наматывая километры и перевозя ДОВОЛЬНЫХ пассажиров (это главное условия выполнения освоения субсидий). Нет замечаний, все счастливы и довольны- получите субсидии, как честный, грамотный перевозчик. Есть нарушения, жалобы- собираем тарифную комиссию, проводим оптимизацию, советуем как и что ЛУЧШЕ сделать, но никак- ХУЖЕ!!!
р
§ рихард
Re: Оптимизацию городских автобусов признал законной...
Отправлено: 16.01.26 - 09:00
#4
решают проблему те, кто автобусами не пользуется. Судьи и акиматовские деятели на служебных и личных авто рассекают.
