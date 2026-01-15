Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях о переименовании улиц в Рудном заявила о звонках с угрозами
Осужденная за фразу «Насрать на ваш регламент» на слушаниях о переименовании улиц в Рудном заявила о звонках с угрозами
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать