40 мест для крещенских купаний организуют в Костанайской области
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53340
40 мест для крещенских купаний организуют в Костанайской области
Отправлено: 15.01.26 - 18:38
Как прогнозируют в службе ДЧС, в крещенских купаниях примут участи около 5 000 человек. Наибольшее число купающихся традиционно приходится на Костанай, Рудный, Лисаковск и Костанайский район.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17381
Re: 40 мест для крещенских купаний организуют в Костанайской...
Отправлено: 15.01.26 - 18:38
#1
Цитата:
Как прогнозируют в службе ДЧС, в крещенских купаниях примут участи около 5 000 человек.

Марикджана не посчитали что ли? Он тоже наш, свой. Будет 5001чел.
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2244
Re: 40 мест для крещенских купаний организуют в Костанайской...
Отправлено: 15.01.26 - 21:31
#2
.....почему в Тургае или Шолоксае не организуют купели...
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17381
Re: 40 мест для крещенских купаний организуют в Костанайской...
Отправлено: 16.01.26 - 05:00
#3
Цитата:
родом из Шанхая2022:
почему в Тургае или Шолоксае не организуют купели

Спасибо скажи что а Костанае организуют ещё.
Ты в Европе совсем заработался) не видишь что происходит дома.
Щас ещё 3-4 года и тут перестанут организовывать.
